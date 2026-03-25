Russland skyter opp satellitter i lav bane for å konkurrere med Starlink

Russland har skutt opp 16 satellitter i lav bane rundt jorden som en del av et forsøk på å utvikle et innenlandsk alternativ til SpaceX' Starlink-nettverk.

Satellittene ble sendt opp av Bureau 1440, et russisk romfartsfirma som har som mål å skape et globalt bredbåndssystem. Selskapet beskrev oppskytningen som en overgang fra eksperimentell testing til de tidlige stadiene av en fullverdig kommunikasjonstjeneste.

Til tross for dette ligger Russland fortsatt langt bak Starlink, som (siden de første operative oppskytingene i 2019) har vokst til mer enn 10 000 satellitter i bane og dominerer internettsektoren i lav bane.

Satellitter i bane (konsept) // Shutterstock

Starlink, som ble utviklet under Elon Musk, har blitt en viktig aktør innen global kommunikasjon, særlig i konfliktområder, noe som understreker den strategiske betydningen av satellittbasert internettinfrastruktur.

Russlands satsing gjenspeiler et bredere forsøk på å gjenvinne terreng innen romteknologi, et felt der landet en gang var ledende under sovjettiden, med milepæler som oppskytingen av Sputnik 1 og Jurij Gagarin som det første mennesket i bane rundt jorda.

Siden Sovjetunionens sammenbrudd har imidlertid Russlands romprogram møtt utfordringer, blant annet med manglende finansiering og ledelsesproblemer. Det nye satellittinitiativet er et forsøk på å hevde seg i et stadig mer konkurransepreget og kommersielt drevet romkappløp.