Russland slår til med 108 droner mot Ukraina etter krav om våpenhvile

Siste nytt om Russland og Ukraina . Vi vet nå at russiske styrker i løpet av natten har skutt 108 droner over hele Ukraina, rettet mot flere regioner, inkludert et sivilt godstog i den østlige Donetsk-regionen, som resulterte i at føreren ble skadet.

Ukrainsk luftvern klarte å avskjære 55 av dronene, mens noen andre ikke nådde målene sine. Til tross for krav om 30 dagers våpenhvile har Russland avvist disse kravene, og president Putin har beskrevet dem som ultimatum og foreslått direkte samtaler i stedet.