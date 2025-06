Russland angriper Kharkiv i natt

HQ

Siste nytt om Russland og Ukraina . Kharkiv ble utsatt for et av de mest intense bombardementene siden den fullstendige invasjonen startet, da russiske styrker i løpet av natten iverksatte et kombinert angrep med droner, raketter og styrte bomber.

Dette er Ukrainas nest største by, og den har lenge vært en frontlinje i den pågående konflikten. "Kharkiv opplever for øyeblikket det kraftigste angrepet siden starten på fullskalakrigen", sa byens ordfører, Ihor Terekhov, på Telegram tidlig lørdag.

Vi vet nå at angrepet krevde minst tre menneskeliv og skadet 22, deriblant en baby på halvannen måned, og forårsaket omfattende skader på boliger og infrastruktur. I mellomtiden frykter lokale myndigheter at folk fortsatt kan være fanget under ruinene.