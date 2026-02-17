Russland slår til mot Ukrainas strømnett i forkant av fredsforhandlingene

HQ

Russiske styrker har i løpet av natten gjennomført omfattende drone- og rakettangrep mot Ukrainas energiinfrastruktur. Ifølge ukrainske tjenestemenn ble tre arbeidere drept og strøm og varme slått ut i flere regioner. Angrepene kom bare timer før de USA-støttede fredssamtalene mellom Kiev og Moskva åpnet i Genève.

President Volodymyr Zelenskij fordømte angrepet som et kalkulert forsøk på å påføre energisektoren maksimal skade, og sa at diplomatiet må støttes av "rettferdighet og styrke". Ukrainas viseenergiminister sa at de tre arbeiderne ble drept da en russisk drone traff kjøretøyet deres i nærheten av kraftverket i Slovjansk, i et frontlinjeområde.

Infrastrukturen som forsyner havnebyen Odesa ved Svartehavet, har fått alvorlige skader, ifølge det private energiselskapet DTEK, og det forventes at reparasjonene vil ta lang tid. Det ble rapportert om strømbrudd i minst fem regioner, i tillegg til varmeforstyrrelser i Odesa og Sumy.

Ukrainas luftvåpen sa at Russland avfyrte "nesten 400 droner og 29 missiler", hvorav de fleste ble avskjært, men minst 13 mål ble truffet. Moskva har gjentatte ganger rettet angrep mot Ukrainas strømnett siden den fullskala invasjonen begynte i 2022, og har intensivert presset i vintermånedene...