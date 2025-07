Russland slår tilbake mot USAs anklager om forsinkelser i Ukraina-samtalene

HQ

Siste nytt om Russland og Ukraina . Kreml har slått tilbake mot kommentarene fra USAs utsending Keith Kellogg, som mandag sa at "Russland ikke kan fortsette å vinne tid mens de bomber sivile mål i Ukraina".

På spørsmål om kommentarene sa den russiske talsmannen Dmitrij Peskov at "ingen utsetter noe her". Deretter la han til at "vi er naturligvis for å oppnå de målene vi prøver å oppnå. Derfor er vi ikke interessert i å trekke ut noe som helst."

Den russiske talsmannen Dmitrij Peskov understreket at alle avtalte vilkår er overholdt, og gjentok at Moskva er interessert i å løse konflikten med politiske midler. Neste runde med samtaler er ennå ikke planlagt, så følg med for ytterligere oppdateringer.