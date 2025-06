Russland søker FN-mekling om amerikansk brensel ved Zaporizhzhia-atomkraftverket

HQ

Siste nytt om Russland og Ukraina . Russland har fredag bedt FNs atomenergibyrå om å megle i diskusjonene med USA om fremtiden til det amerikanskproduserte brenselet som er lagret ved atomanlegget Zaporizhzhia, som for tiden er under russisk kontroll.

Embetsmenn i Moskva sier at de er åpne for enten å bruke eller returnere materialet, men spørsmål om intellektuell eiendom og sikkerhet gjenstår. Det gjenstår selvsagt å se om diplomatiske anstrengelser kan overvinne de nåværende veisperringene, så følg med for ytterligere oppdateringer.