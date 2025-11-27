Russland stenger polsk konsulat i Sibir på grunn av jernbanesabotasje

HQ

Russland har beordret Polen til å stenge konsulatet i Irkutsk som svar på at Warszawa stengte det siste russiske konsulatet i Polen. Tiltaket kommer etter en jernbaneeksplosjon på strekningen Warszawa-Lublin tidligere denne måneden, som Polen beskyldte agenter med tilknytning til russisk etterretning for å stå bak, en påstand Moskva benekter.

Det russiske utenriksdepartementet sa at stengningen, som trådte i kraft 30. desember, er et "direkte svar" på det de kalte Warszawas "fiendtlige og uberettigede" handling. Moskva advarte også om at ethvert angrep mot Russland ville bli møtt med en "smertefull, adekvat respons".

Polske tjenestemenn avviste Russlands begrunnelse og sa at det ikke var "noen grunn til å stenge konsulatet i Irkutsk". De tre ansatte der forventes å forlate Russland innen utgangen av desember. Tvisten øker spenningen mellom de to landene i en situasjon med pågående sikkerhetsproblemer og etterretningstvister i regionen.