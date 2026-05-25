Russland tømmer sine gullreserver i takt med at krigen blir stadig mer kostbar

Det spekuleres ofte i hvordan det står til med Russlands økonomi etter krigen mot Ukraina og sanksjonene som Vesten har innført. Selv om det er store variasjoner i anslagene over hvor alvorlig situasjonen er, er det fortsatt tegn på at det ikke ser ut til å gå helt på skinner.

Blant annet selger den russiske sentralbanken for tiden ut store mengder av sine gullreserver. Gullprisen er høy i dag, og i løpet av de siste fire månedene har Russland solgt 28 tonn av det edle metallet, noe som er den største nedgangen siden 2002. Midlene brukes angivelig til å tette budsjetthull snarere enn til investeringer.

Analytikere mener nå at gullsalget indikerer at Russland er i ferd med å gå tom for alternativer for å finansiere landet og krigen, og at gullreservene er en slags siste utvei.