Russland trapper opp angrepene mot Ukraina i løpet av natten

Vi har nettopp fått nyheten om at Russland har iverksatt et av sine kraftigste luftangrep mot Ukraina de siste ukene, og har sendt bølger av droner og raketter over hele landet i løpet av natten. Angrepene skadet bolighus, fabrikker og energianlegg, og etterlot seg flere døde og dusinvis av sårede. Ukrainske tjenestemenn sa at luftforsvaret fanget opp de fleste av de innkommende våpnene, men innrømmet at noen av dem traff større byer, deriblant Dnipro og Tsjernihiv. Kiev svarte med å angripe oljeraffinerier dypt inne på russisk territorium, noe som utløste branner og eksplosjoner. Begge sider fortsetter å trappe opp bruken av droner etter hvert som krigen intensiveres, mens grenseområdene nær NATO-land fortsatt er i høy beredskap.