Russland trapper opp innsatsen for å bryte gjennom beltet av ukrainske festninger som holder Donetsk-regionen

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Etter hvert som temperaturene stiger, intensiveres bakkeangrepene i den ukrainske Donetsk-regionen, hvor 80 % av territoriet for tiden er under russisk kontroll. Russland har allerede ved flere anledninger uttalt at det ikke vil gi seg før 100 % av territoriet i denne høyt industrialiserte regionen er under fullstendig russisk kontroll. Mens resten av frontlinjen i praksis har gått i stå på grunn av ukrainske dronangrep, har Putin konsentrert alle sine krefter på å omringe festningen Kostiantynivka, som er nøkkelpunktet for å opprettholde «festningsbeltet» som skal forsvare området.

Ifølge rapporter fra Reuters har kampene begynt å spre seg inn i selve byen, ledet av små enheter med infiltrerte russiske soldater, og det foregår nærkamp i gatene. En erobring av Kostiantynivka ville gi de russiske styrkene et brohode som de kan bruke til å rykke nordover langs beltet, som nå utgjør den sentrale aksen i deres kampanje. Selv om analytikere allerede advarer om at denne kampanjen vil bli lang, kostbar og blodig for den russiske siden, insisterer Putin på at Russland må kontrollere hele Donetsk før man setter seg ved forhandlingsbordet og avslutter krigen.

Mer enn fire år etter krigens utbrudd kontrollerer Ukraina fortsatt en femtedel av Donetsk, men responsen på russiske angrep fører til at for mange ressurser blir kanalisert mot forsvaret av hovedstaden, Kyiv. Samtidig sliter også Russland med ressursmangel, og de russiske myndighetene på den okkuperte halvøya ved Svartehavet har erklært unntakstilstand for å takle økonomiske problemer og har innstilt alt drivstoffsalg til privatpersoner og bedrifter.