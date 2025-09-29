Russland trekker seg fra europeisk anti-torturavtale

HQ

Vi fikk nettopp nyheten om at Russland offisielt har avsluttet sin deltakelse i Den europeiske torturforebyggingskonvensjonen, etter en lov som ble undertegnet av president Vladimir Putin mandag. Dette skjer etter at Europarådet nektet Russland å ha en delegat i det organet som fører tilsyn med konvensjonen. Moskva begrunnet utmeldingen med det de anser som urettferdig behandling, og at de bryter med en avtale de har vært en del av i flere tiår. Hva synes du om dette? Hvis du vil vite mer om dette, kan du selvfølgelig lese mer på følgende lenke. Go!