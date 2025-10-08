Russland trekker seg fra plutoniumavtalen med USA Nedrustningsavtalen fra den kalde krigens dager hadde som mål å sikre trygg avhending av materiale som en gang ble brukt i tusenvis av atomstridshoder.

Vi har nettopp fått nyheten om at Russlands parlament har godkjent landets fullstendige tilbaketrekning fra en viktig atomavtale med USA, som hadde til hensikt å eliminere overskudd av våpenplutonium fra den kalde krigens tid. Avtalen, som opprinnelig ble undertegnet ved århundreskiftet, hadde som mål å sikre trygg avhending av materiale som en gang ble brukt i tusenvis av atomstridshoder. Moskva begrunnet sitt trekk med at Washington brøt avtalen og skapte nye trusler mot den globale stabiliteten gjennom sanksjoner og forsvarspolitikk. Avgjørelsen formaliserer en suspensjon som først ble kunngjort for flere år siden, og signaliserer en ytterligere forverring av det amerikansk-russiske atomsamarbeidet.