HQ

Til tross for at Russland er opphavsmannen til den pågående konflikten i Øst-Europa og i Ukraina, opplever landet ikke at slaget er så lett å vinne som forventet. Krigen har nå pågått i fire år, og det er delvis takket være andre nasjoner rundt om i verden som har vært ivrige etter å støtte Ukraina med ressurser og våpen, slik at landet kan fortsette å kjempe mot Russlands aggresjon.

Denne støtten har imidlertid ikke gått ubemerket hen hos den russiske regjeringen, som nå retter oppmerksomheten mot Storbritannia etter at britiskproduserte droner ble brukt i angrep iscenesatt av Ukraina på russisk territorium.

I en ny uttalelse fra den russiske ambassaden i Storbritannia, ifølge BBC News, har Russland lovet at Storbritannia «vil betale» for sine handlinger og vil møte «konsekvenser» for sin fortsatte involvering i konflikten.

Russland anklager Storbritannia for «bevisst å ha valgt en eskalering av Ukraina-krisen», noe de videre hevder «at Storbritannia opptrer som medskyldig og medforbryter i de blodige forbrytelsene og terrorangrepene». Alt dette betyr at Russland lover at «Londons handlinger uunngåelig vil få konsekvenser som landet må stå til ansvar for», og at fortsatt involvering vil føre til at «jo høyere pris vil landet måtte betale».

Som forventet førte dette til at Storbritannias forsvarsdepartement (MoD) kom med en egen uttalelse, der det eksplisitt svarte: «Russland bør ikke være i tvil om denne regjeringens besluttsomhet om å stå imot russisk aggresjon, både i Ukraina og mot Storbritannia og våre allierte.»

Talsmannen for Forsvarsdepartementet gikk videre og bekreftet på nytt Storbritannias støtte til Ukraina, og la til at landet var «forpliktet til å levere det utstyret Ukraina trenger for å forsvare seg mot [den russiske presidenten Vladimir] Putins ulovlige invasjon».