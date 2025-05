HQ

Siste nytt om Spania . Etter de katastrofale oversvømmelsene i Valencia som krevde over 200 menneskeliv i oktober, har spansk etterretning nå rapportert at russisktilknyttede aktører oversvømte sosiale medier med falske påstander for å skape kaos og mistillit.

Disse operasjonene, som tilskrives koordinerte pro-Kreml-enheter, introduserte oppdiktede fortellinger om svikt i infrastruktur og dødstall. Nå hevder spanske myndigheter at de hadde som mål å undergrave Spanias demokratiske institusjoner og allianser.