Russland utsteder internasjonal arrestordre mot Telegram-grunnleggeren

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Pavel Durov, grunnleggeren av meldingstjenesten Telegram, er siktet for å ha tilrettelagt terroraktiviteter av Russlands føderale sikkerhetstjeneste (FSB). Det er utstedt en internasjonal arrestordre på Durov.

Kort tid etter at arrestordren ble utstedt, viste den offisielle Telegram-kontoen på Twitter/X et bilde av Durov som viste langfingeren mot kameraet. Det er ikke kommet noen ytterligere kommentarer fra Telegrams side. FSB ønsker å få Durov fengslet fordi Telegram ikke har fjernet materiale «som brukes av ukrainske spesialtjenester og av ​terrorist- og ekstremistorganisasjoner til å forberede og koordinere sabotasje- og terrorhandlinger, massedrap og cyberbedragerioperasjoner innenfor Den russiske føderasjonen», ifølge Reuters.

Telegram, som har over 1 milliard brukere, har blitt brukt av begge sider i krigen mellom Russland og Ukraina. Russland har forsøkt å erstatte Telegram med den statsstøttede appen MAX. Kreml og andre statlige organer fortsetter å publisere innlegg på Telegram.

Durov er også under etterforskning av franske myndigheter, på grunn av påstander om at Telegram gjorde lite for å bekjempe kriminell aktivitet på plattformen. Durovs oppholdssted er foreløpig ukjent, og han benekter alle anklager.