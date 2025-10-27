Russland viser frem sitt atomdrevne kryssermissil Burevestnik

HQ

Vi har nettopp fått nyheten om at Russland har gjennomført en test av sitt atomdrevne kryssermissil, kjent som Burevestnik (som NATO har gitt kodenavnet Skyfall), et våpen som Kreml beskriver som i stand til å omgå eksisterende forsvarssystemer og dekke store avstander. "Det er et unikt våpen som ingen andre i verden har", sa Putin, kledd i kamuflasjeuniform på et møte med generaler som overvåker krigen i Ukraina, i en kommentar som ble offentliggjort av Kreml søndag. "Den såkalte moderniteten til våre kjernefysiske avskrekkingsstyrker er på høyeste nivå", la Putin til. Hva synes du om dette? Hvis du vil vite mer, kan du selvfølgelig gjøre det på følgende lenke. Go!