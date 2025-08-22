Russlands angrep i natt sår tvil om fredssamtalene

HQ

Siste nytt om Russland og Ukraina . Nattens angrep i Ukraina 21. august har fått spenningen til å blusse opp igjen, og Ukrainas president Volodymyr Zelenskij hevder nå at Moskvas handlinger avslører liten interesse for å fremme fredsbestrebelsene.

"Signalene fra Russland er rett og slett, for å være ærlig, uanstendige," sa Zelenskij i sin nattlige videotale. "De prøver å trekke seg unna behovet for å avholde møter. De ønsker ikke å avslutte krigen. De fortsetter med massive angrep."

"Vi tror det var et bevisst angrep nettopp på amerikansk eiendom her i Ukraina, på amerikanske investeringer. Et svært talende angrep ... på et tidspunkt da verden venter på et klart svar fra russerne om hva de gjør i samtalene for å få slutt på krigen."

Angrepene rammet flere regioner og ødela boliger, forretninger og til og med en USA-eid elektronikkfabrikk i Vest-Ukraina, noe Kiev beskrev som et bevisst signal mot det amerikanskledede diplomatiet. Det endte opp med å bli det største luftangrepet i august.

Russland hevdet at angrepet var rettet mot militære anlegg og energianlegg, mens Ukraina rapporterte om ytterligere angrep på russiske anlegg. Opptrappingen kommer samtidig som Trump presser på for å få til direkte samtaler mellom Putin og Zelenskij, selv om det fortsatt hersker tvil om Kremls vilje til å komme frem til en reell avtale.