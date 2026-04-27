Russlands dødstall i Ukraina nærmer seg en kvart million

De russiske tapstallene i angrepskrigen mot Ukraina har alltid vært høye, men har akselerert ytterligere det siste halvåret. Mediazona og BBC teller fortløpende alle verifiserte russiske dødsfall og rapporterer nå at tallet er kommet opp i 214 000 - nesten en kvart million.

Listen over de drepte er satt sammen basert på verifiserbare kilder med individuelle navn og bygger blant annet på informasjon fra pårørende, lokale medier og andre offisielle uttalelser. Det reelle tallet er derfor sannsynligvis enda høyere, men dette inkluderer personer som ennå ikke er bekreftet omkommet.

De rapporterer at bare i løpet av de siste to ukene har over 5000 navn blitt lagt til, noe som tilsvarer ett bekreftet russisk dødsfall i Ukraina hvert fjerde minutt, døgnet rundt. På toppen av dette kommer selvsagt utallige ofre, både fysisk og psykisk. The Kyiv Independent rapporterer at ukrainske tall viser at drøyt 1,3 millioner russere er satt ut av spill, noe som i tillegg til de drepte også inkluderer sårede, savnede og også krigsfanger.

For Ukraina er det siste tallet fra februar, da 55 000 mennesker ble rapportert å ha dødd som følge av Russlands krig.