Russlands "gylne agurker" og hvordan en dagligvare ble et symbol på inflasjon under krigen

HQ

I Russland har prisen på den enkle agurken doblet seg siden desember, med en gjennomsnittspris på litt over 300 rubler (3,91 dollar) per kilo, noe som har skapt sinne blant forbrukerne og politisk oppmerksomhet. På sosiale medier kan man se at agurker iblant selges for to til tre ganger så mye.

Lovgivere, inkludert medlemmer av regjeringspartiet Det forente Russland, har presset antimonopoltilsynet til å etterforske prisøkningene, mens noen politikere krever pristak på basismatvarer. Sergej Mironov, leder for partiet Rettferdig Russland, kritiserte myndighetene for å tilskrive prisøkningen til sesongvariasjoner, likne agurker med fjorårets "gylne" poteter.

Produsentene har sagt at prisene kan falle neste måned med varmere vær, men økningen kommer midt i en bredere inflasjon (2,1 % siden starten av året) og økende bekymring for levekostnadene etter hvert som Russlands økonomi bremser opp etter fire år med krig i Ukraina.

Noen sibirske supermarkeder har innført begrensninger på hvor mange agurker hver kunde kan kjøpe, og aviser har til og med delt ut frø for å oppmuntre til hjemmedyrking. Den plutselige økningen i en basismatvare har gjort agurken til et nytt symbol på Russlands pressede krigsøkonomi, med innbyggere som i frustrasjon kaller dem "gullagurker"...