Russlands krig mot Ukraina har nå vart lenger enn første verdenskrig

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Vi har nå passert en tragisk milepæl. Euromaidan Press rapporterer at Russlands krig mot Ukraina nå har vart lenger enn hele første verdenskrig. Første verdenskrig begynte i 1914 og endte i 1918, og varte i totalt 1 568 dager. I går overgikk Russland denne rekorden, da landet nå har vært i krig lenger enn det.

Dessverre er det fortsatt ingen ende i sikte, men store russiske tap og internasjonalt press på landet, kombinert med høyteknologisk krigføring fra Ukraina (støttet av EU), har nylig snudd krigens gang. Som vi nylig rapporterte, mister Russland nå stadig mer av sitt ulovlig annekterte territorium til et fremrykkende Ukraina.