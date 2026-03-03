Medvedev advarer om at tredje verdenskrig "utvilsomt vil begynne" hvis Trump fortsetter sin "vanvittige kurs"

HQ

Den tidligere russiske presidenten Dmitrij Medvedev har advart om at en tredje verdenskrig "utvilsomt vil begynne" hvis USAs president Donald Trump fortsetter det han beskrev som en "vanvittig kurs med kriminelle politiske regimeskifter".

I et intervju med det statlige russiske nyhetsbyrået Tass (via Anadolu Ajansı) karakteriserte Medvedev, som nå er nestleder i Russlands sikkerhetsråd, Washingtons handlinger som en krig som tar sikte på å bevare global dominans. "Enhver hendelse kan være den utløsende faktoren," sa han, og hevdet at en opptrapping av USAs politikk overfor Iran risikerer å føre til en større global konfrontasjon.

Dmitrij Medvedev // Shutterstock

Medvedev sa at Trump hadde begått en "grov feiltagelse" ved å angripe Iran, og advarte om at Teheran nå ville forfølge atomvåpen "med fordoblet energi" etter drapet på den øverste lederen ayatollah Ali Khamenei. Han antydet at konflikten hadde økt sårbarheten til amerikanske og israelske tjenestemenn og utsatt amerikanerne for større risiko.

Den tidligere presidenten, som ledet Russland fra 2008 til 2012, hevdet også at Washington frykter Moskva og forstår konsekvensene av en atomkrig. I sterke ordelag advarte han om at dersom en slik konflikt skulle oppstå, ville "Hiroshima og Nagasaki være en barnelek."

Medvedev kritiserte videre "europeiske regjeringer for å støtte USAs og Israels handlinger", og advarte mot at Russland kan bli trukket inn i ufordelaktige forhandlinger om Ukraina hvis Vesten bruker forhandlingene til å kjøpe tid for å få Kiev til å ruste opp...