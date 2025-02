HQ

Sveriges finansminister Elisabeth Svantesson sår alvorlig tvil om den reelle tilstanden i Russlands økonomi, og antyder at de offisielle rapportene bagatelliserer inflasjonens alvorlighetsgrad. Under en paneldebatt på World Economic Forum i Davos nylig påpekte Svantesson at satellittbilder av Moskva i 2023 ser betydelig mørkere ut enn i 2021, noe som tyder på en kraftig nedgang i den økonomiske aktiviteten.

Denne nedtoningen av den russiske hovedstaden, som er synlig på nattbilder, tyder på at landet kan stå overfor enda større økonomiske problemer enn president Vladimir Putin har innrømmet. Svantesson kritiserte også Russlands offisielle inflasjon på 9,5 prosent, og påpekte at den står i motsetning til sentralbankens høye renter og den betydelige kapitalflukten. Prisveksten gjør at vanlige russere føler seg presset, i takt med at basisvarer blir stadig mer uoverkommelige, og den økonomiske nøden sprer seg over hele landet.

Sanksjonene fortsetter å sette sine spor, og det sanne økonomiske bildet av Russland er fortsatt uklart, og Svantesson mener at Kremls fremstilling av en robust økonomi sannsynligvis er en fasade som er utformet for å villede både Ukraina og landets allierte. Kan disse satellittbildene være det tydeligste tegnet på at Russlands økonomi er i større trøbbel enn vi har blitt forledet til å tro?

Moskva i mars 2021 (NASA).