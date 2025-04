Putin erklærer påskevåpenhvile i Ukraina

HQ

Siste nytt om Russland og Ukraina . Påsken nærmer seg, og Putin overrasket mange ved å kunngjøre en midlertidig våpenhvile i Ukraina som skal vare til og med søndag, en ensidig våpenhvile på 30 timer, som Kreml fremstiller som en humanitær gest.

Ukrainske tjenestemenn forble imidlertid skeptiske, og pekte på fortsatt russisk artilleriild over flere frontlinjer like før og etter den erklærte starten. Zelenskij stilte spørsmål ved Moskvas intensjoner, og minnet om en tidligere våpenhvile som var blitt avvist av USA.

Til tross for færre angrep i enkelte områder, tyder rapporter fra ukrainske tjenestemenn og sivile på at våpenhvilen hadde liten effekt på bakken. Kunngjøringen kom bare en uke etter at et dødelig russisk rakettangrep i Sumy på nytt satte fart i de internasjonale kravene om strengere tiltak.