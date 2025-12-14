Russlands Roblox-forbud har ført til noe ganske uvanlig: En protest i den sibirske byen Tomsk

HQ

Som vi skrev her om dagen, har Roblox nå blitt forbudt i Russland, og myndighetene hevder at plattformen inneholder "upassende innhold som kan ha en negativ innvirkning på barns åndelige og moralske utvikling". Og selv om slike forbud nærmest har blitt rutine i landet, var det som fulgte noe ganske uvanlig.

Ifølge Reuters samlet en liten gruppe mennesker seg i helgen i den sibirske byen Tomsk for å protestere mot avgjørelsen. Offentlige protester er ikke akkurat et dagligdags syn i Russland, og enda færre pleier å skje på grunn av dataspill, noe som gjør at hele saken skiller seg ut.

Bilder fra stedet viser rundt 25 personer som står i snøen og holder håndskrevne skilt med påskrifter som "Hånd av Roblox" og "Roblox er offer for det digitale jernteppet". Ikke en massiv mengde på noen måte, men nok til å bli lagt merke til.

Selve forbudet ble innført tidligere denne måneden av Russlands kommunikasjonsvakthund Roskomnadzor, som hevder at Roblox er full av " upassende innhold" som kan ha negativ innvirkning på barn. Russland er heller ikke alene om denne vurderingen, ettersom land som Irak og Tyrkia tidligere har blokkert plattformen av lignende grunner.

Når det er sagt, mener kritikerne at avgjørelsen handler mer om å stramme inn kontrollen over internett. Russland blokkerer eller begrenser allerede tilgangen til tjenester som Facebook, Instagram, YouTube, Snapchat og WhatsApp, og mange brukere omgår uansett disse restriksjonene ved hjelp av VPN-er.

Roblox, som er basert i California, har tidligere sagt at de tar sikkerhet på alvor og tilbyr innebygde verktøy for å beskytte yngre spillere. Selskapet har ikke kommentert protesten spesifikt. Det er tvilsomt om en håndfull mennesker som protesterer i snøen vil endre noe som helst, men det viser at frustrasjonen over Russlands voksende liste over blokkerte apper begynner å boble opp, selv når det gjelder en plattform som Roblox.