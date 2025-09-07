Russlands største luftangrep mot Ukraina setter fyr på den viktigste regjeringsbygningen
Kiev rammet av det største luftangrepet siden krigen begynte.
Siste nytt om Russland og Ukraina. Russland har nettopp gjennomført sitt mest intense angrep på Ukraina i løpet av natten, og rammet hovedstaden med bølger av droner og missiler som satte den viktigste regjeringsbygningen i brann for første gang siden invasjonen begynte.
Branner feide over boligområder og etterlot flere sivile døde og mange andre sårede. Redningsmannskaper kjempet mot flammer i boligblokker der bygningene delvis hadde kollapset, mens droner utløste ytterligere ødeleggelser rundt om i byen.
Det ble også rapportert om eksplosjoner i sentrale og sørlige deler av byen, som ødela infrastruktur og kuttet strømmen. "Redningsmannskaper er i ferd med å slukke brannen," sa Ukrainas statsminister på Telegram. Ukrainske myndigheter fordømte angrepene som bevisste angrep på sivile mål.