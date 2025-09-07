Russlands største luftangrep mot Ukraina setter fyr på den viktigste regjeringsbygningen

HQ

Siste nytt om Russland og Ukraina . Russland har nettopp gjennomført sitt mest intense angrep på Ukraina i løpet av natten, og rammet hovedstaden med bølger av droner og missiler som satte den viktigste regjeringsbygningen i brann for første gang siden invasjonen begynte.

Branner feide over boligområder og etterlot flere sivile døde og mange andre sårede. Redningsmannskaper kjempet mot flammer i boligblokker der bygningene delvis hadde kollapset, mens droner utløste ytterligere ødeleggelser rundt om i byen.

Det ble også rapportert om eksplosjoner i sentrale og sørlige deler av byen, som ødela infrastruktur og kuttet strømmen. "Redningsmannskaper er i ferd med å slukke brannen," sa Ukrainas statsminister på Telegram. Ukrainske myndigheter fordømte angrepene som bevisste angrep på sivile mål.