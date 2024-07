Russo-brødrene er angivelig i kontraktsforhandlinger om å regissere Avengers 5 og 6

HQ

På listen over de mest innbringende filmene noensinne har filmene på andre- og sjetteplass to ting til felles. De er begge Avengers-filmer regissert av de to brødrene Joe og Anthony Russo. Derfor gir det god mening at MCU/Disney, etter noen år med blandet suksess, nå prøver å få brødrene tilbake i folden.

Og hos The Hollywood Reporter kan de nå rapportere at det er nettopp dette som er på trappene. Ifølge The Hollywood Reporters kilder er Russo-brødrene i tidlige forhandlinger om å returnere til Marvel Studios for å regissere ikke bare én, men de to neste Avengers filmene.

En ansettelse vil sette punktum for en flere måneder lang søken etter filmskapere til å regissere den femte og sjette Avengers filmen. Flere navn har vært aktuelle i denne perioden, blant annet Deadpool & Wolverine-regissør Shawn Levy, som angivelig ble tilbudt jobben på et tidspunkt.

Avengers 5 skal lanseres i 2026 om alt går som planlagt, med oppfølgeren året etter. Det blir interessant å se om Russo-brødrene vil stå ved roret.