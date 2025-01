Russo-brødrene ryktes å ha ansvaret for å bringe X-Men til MCU

HQ

Marvels rekruttering av Russo-brødrene til Captain America: Winter Soldier kan bare beskrives som briljant. Sammen leverte de noen av de flotteste kampene noensinne i Marvel historie, og de fortsatte å levere på det i oppfølgeren Captain America: Civil War. Det er derfor ingen overraskelse at de ble betrodd regien av Avengers: Infinity War og Avengers: Endgame.

Siden Marvel har vært ganske vaklende de siste årene, er det heller ikke overraskende at de nok en gang skal jobbe for Marvel når de skal regissere Avengers: Doomsday og Avengers: Secret Wars. Det ser imidlertid ikke ut til at arbeidet deres vil stoppe der. Det ser ut til at de vil styre omstart av X-Men i MCU, i henhold til en fersk rapport fra innsider Daniel Richtman, som ble plukket opp av Geek Tyrant. Rapporten legger til at de sies å ha en viktig rolle i fremtiden for universets filmer.