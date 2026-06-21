Russo-brødrene var nær ved å drepe Iron Man i Avengers: Infinity War

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Massive spoilere for Avengers: Endgame hvis du ikke har sett den ennå, men sjansen er stor for at du vet hva vi skal snakke om, selv om du ikke stappet deg inn i en kinosal klokka 08.00 den første visningsdagen. Iron Man, eller i det minste den Iron Man som spilles av Robert Downey Jr., ofrer seg for å ta knekken på Thanos en gang for alle på slutten av den siste kampen.

Ifølge et intervju med Russo-brødrene og RDJ selv kunne Iron Mans ende imidlertid ha kommet mye tidligere. I et intervju med CBR forklarte Joe Russo at når de lager disse store MCU-blockbusterne, kaster de ofte rundt seg med ideer og ser hva som vinner.

«Min er bare 'ikke drep meg'», spøkte RDJ. Russo la til at det var et øyeblikk under innspillingen av Infinity War hvor han tenkte at det å drepe Iron Man kunne være en flott vri. «Det var et øyeblikk hvor vi tenkte: 'De forventer ikke dette. Dette kan være det beste stedet å gjøre det på.' Men da måtte vi finne ut hvordan han potensielt fortsatt kunne delta i neste film. Og så tenkte vi: 'Faen heller, la oss bare gjøre det i neste film,'» sa han.

Beslutningen om å avslutte Iron Man på slutten av Endgame føltes som den riktige, og ga RDJ en skikkelig avskjed i stedet for at karakterens død skulle føles som et billig triks. Robert Downey Jr. er tilbake i årets Avengers: Doomsday, hvor han spiller hovedantagonisten Doctor Doom.