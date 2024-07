Russo-brødrenes spionunivers Citadel vokser med en italiensk spinoff

Da Richard Madden og Priyanka Chopra-ledede Citadel debuterte på Prime Video, var det mye håp om at serien ville bli en stor suksess. Den hadde et monsterbudsjett, ble ledet av Russo-brødrene, og det var planer om flere spinoffs og sideprosjekter for å skape et overordnet univers. Men serien var ikke så bra og debuterte med skuffende anmeldelser og skuffende mottakelse blant fansen, og mange lurte på hva som ville bli det neste for Citadel.

Det viser seg at neste skritt fremover er en italiensk spinoff kjent som Citadel: Diana. Den vil utspille seg rundt åtte år etter hovedserien, hvor Citadel -fraksjonen har blitt ødelagt. Mer spesifikt står det følgende i sammendraget av handlingen:

"Milano, 2030: For åtte år siden ble det uavhengige globale spionbyrået Citadel ødelagt av det mektige fiendesyndikatet Manticore. Siden da har Diana Cavalieri (Matilda De Angelis), en undercover Citadel-agent, vært alene, fanget bak fiendens linjer som en muldvarp i Manticore. Når hun endelig ser en vei ut og muligheten til å forsvinne for alltid, er den eneste måten å gjøre det på å stole på den mest uventede allierte, Edo Zani (Lorenzo Cervasio), arvingen til Manticore Italia og sønn av lederen for den italienske organisasjonen, Ettore Zani (Maurizio Lombardi), som kjemper om lederskapet mot de andre europeiske familiene."

Citadel: Diana er produsert av The Russo Brothers og er regissert av Arnaldo Catinari og skrevet av Alessandro Fabbri. Den får premiere på Prime Video den 10. oktober.