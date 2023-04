Russo Brothers ville være klar for å regissere en DC Universe-film

HQ

Selv om vi vet hvordan de neste årene av DC vil se ut i underholdningsområdet, takket være James Gunn som tidligere la grunnlaget for Chapter One: Gods and Monsters, som virkelig vil starte med Superman: Legacy-filmen som nå har gått inn i pre-produksjon , venter vi på å høre hvilke regissører og stjerner som vil bli knyttet til hvert prosjekt.

Og selv om det ikke har vært noen bekreftelse eller kunngjøring om at The Russo Brothers vil ta en sprekk i DC etter deres utrolige løp på Marvel, har den berømte duoen uttalt at de ville være interessert i å jobbe med en DC-film.

Anthony Russo snakket med Comicbook.com og begynte med å si: "Vi blir ikke spurt mye om DC-karakterer."

Hans bror, Joe Russo, plukket deretter opp og la til: "Selvfølgelig James der borte kjører det, ville det være en no-brainer. Vi elsker ham til døden. Vi elsker retningen han kommer til å ta den verden i. Du vet at han kommer til å være oppfinnsom med det.»

Det betyr slett ikke at vi kommer til å se The Russo Brothers lede en DC Universe-film med det første, men det ville være interessant å se om paret kan bringe samme nivå av ærefrykt og undring til Marvel's rival, spesielt siden paret ga oss noen av Marvel's beste filmer - det være seg et par Captain Americas eller de to siste Avengers-filmene.