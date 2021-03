Overlevelsesspillet Rust klatret nylig helt til topps på Steams salgsliste på tross av at det opprinnelig ble utgitt i 2013. Spillet har fått vind i seilene igjen, da...

Rust Console Edition må vente til 2021

den 7 desember 2020 klokken 18:19 NYHET. Skrevet av Eirik Hyldbakk Furu

Mot slutten av 2019 annonserte Facepunch Studios at Rust ville komme til PlayStation 4 og Xbox One. Den gang var planen at dette skulle skje en gang i år, men som "alle...