Rust - Console Edition

Tre lange år etter at det forlot Early Access har Rust nå ankommet konsoller. Dette nådeløse spillet omdefinerte "open-world survival"-sjangeren, og til og med i dag klarer det å rake inn tusenvis av spillere på Steam. For å se hvordan det stiller seg i forhold til PC-versjonen satt jeg den nye konsollversjonen på prøve, og jeg må si jeg ble litt skuffet.

Etter å ha våknet uten klær ved siden av en elv må du gå ut og samle materialene som trengs for å hjelpe deg med å overleve i Rusts nådeløse verden. Døden kan lure rundt hvert eneste hjørne, ettersom du konstant må håndtere sult, tørste og helse og beskytte deg mot miljøfarer som stråling og kulde. Andre spillere er også en stor trussel når du utforsker den åpne verdenen, og du må sørge for at du er skikkelig bevæpnet, ellers risikerer du å få alt tatt fra deg.

Det er ingen historie eller objektiver til stede i Rust, målet er å overleve. Ved hjelp av materialer som tre, stein og tøy kan du konstruere din egen leir for å søke ly fra truslene utenfor, og du kan bygge våpen og rustninger for å bedre beskytte deg selv. Det å høste inn materialer og stadig bygge bedre utstyr til deg selv er meget vanedannende, og det er alltid en følelse av fare til stede da alt du bærer med deg kan gå tapt når du er ute på jakt etter flere materialer.

Mine største problemer med Rust stammer fra dets nådeløse natur. Det er ingen veiledning til stede som hjelper deg med å forstå spillets mekanikker, og det var frustrerende å miste hele beholdningen min hver gang jeg ble slått i hjel av en naken spiller med en stein. Dette er noe jeg kan se appellerer til noen spillere, da det ikke er noe håndholding og det får virkelig frem en mestringsfølelse når man får det til, men jeg jeg kan ikke si at det har resonert helt med meg. Jeg måtte flere ganger ty til YouTube-videoer bare for å lære noen av de grunnleggende tingene, og å miste fremgangen om og om igjen synes i hvert fall ikke jeg er så moro.

Hvis du allerede har spilt Rust på PC lurer du kanskje på hva som er forskjellig mellom den nye konsollversjonen og originalen. Vel, det er ikke så mye, og det er både positivt og negativt. På den positive siden er spillet en trofast portering av PC-versjonen, og lite har blitt tuklet med for å introdusere det for et nytt publikum. På den negative siden er det imidlertid ikke noe særegent ved denne nye versjonen som gjør at eksisterende spillere har noen grunn til å sjekke det ut på en ny plattform.

Cross-play er tilgjengelig mellom PS4 og Xbox One, men det er ikke mulig å spille med PC-spillere. Det er imidlertid mulighet for å søke etter servere som er fylt med spillere som utelukkende er på deres valgte plattform. Jeg personlig synes det var et smart trekk å ikke ha cross-play mellom konsoll og PC-spillere. På PC ville spillerne hatt en klar fordel, ettersom de har tilgang til mer effektive snarveier med tastaturet som gir dem bedre flyt i spillet.

Jeg skal innrømme nå at jeg aldri har spilt Rust på PC, men jeg kan si at jeg ikke hadde noen problemer med hvordan spillet håndteres ved hjelp av en Xbox-kontroller. Du får enkelt tilgang til beholdningen din ved å trykke opp på D-paden og akkurat som mange andre actionspill trykker du på A-knappen for å høste inn materialer og RT for å svinge eller skyte med våpenet ditt. Brukergrensesnittet her er også veldig rent og enkelt å navigere selv i områder som crafting-menyen der det er mange forskjellige kategorier du kan veksle mellom.

Ettersom Rust opprinnelig debuterte på Steam Early Access tilbake i 2013 er det visuelt utdatert i forhold til dagens standard. Jeg var klar over at utviklerne ikke kom til å overhale utseendet helt da de porterte det til forskjellige plattformer, men jeg ble likevel overrasket over hvor grovt det ser ut sammenliknet med mer moderne utgivelser. Ser man på bilder er det lett å tro at spillet kjører på Xbox 360, da karaktermodeller, områder og teksturer mangler polering.

Rust Console Edition er en trofast portering av PC-originalen som overfører alle sine beste og verste kvaliteter. Jeg synes konsollversjonens brukergrensesnitt er rent og enkelt å navigere, og jeg setter pris på at cross-play kun er aktivert mellom PS4- og Xbox One-spillere. Grafikken føles dog forferdelig utdatert og kunne trengt litt polering.