OK, kanskje den taglinen vil få konsekvenser for meg senere, men jeg er sikker på at hvis jeg viser Rusty's Retirement til mine overordnede, vil de også komme inn og spille. Dette Mister Morris-mikrospillet er basert på to konsepter som merkelig nok passer perfekt på meg: å jobbe mange timer om dagen foran en datamaskin, og lysten til å spille uten å ha tid til det.

Rusty's Retirement er en automatisk gårdssimulator der vi kontrollerer automaten Rusty og hans medarbeidere for å sette opp en jordbruksgård. Alt du trenger å gjøre er å gi ham enkle ordrer, plante avlingene og rydde jordbrukslandet. Resten tar Rusty, den rare arbeideren og dronene hans seg av. Det er ikke mye interaksjon mellom spilleren og spillet, men det magiske med denne tittelen er at spillskjermen bare opptar en smal stripe nederst på skjermen, mens resten av skjermen er fri til andre oppgaver, som å se på videoer, gå inn på nettsteder og bruke kontorapplikasjoner. Det er et spill som er designet for å holde deg i gang mens du jobber.

Til å være et spill som krever så lite av deg som spiller, er progresjonssystemet fint innstilt. Ulike avlinger låses opp etter hvert som du høster og genererer biodrivstoff som du selger for å tjene mer penger. På denne måten kan du kjøpe flere robothjelpere, oppgradere dem og diversifisere inntektskildene dine (for eksempel bikuber), samt fortsette å utvide jorda di. Du må også ansette forskjellige arbeidere som selger deg nye maskiner og dekorasjoner til gården, slik at du hele tiden har følelsen av å se endringer og bare bruker noen få sekunder av tiden din, slik at produktiviteten ikke påvirkes.

Det er ingen problemer med å bevege seg fremover i Rusty's Retirement, bortsett fra selve tiden. Rusty beveger seg sakte, rolig, mens han nyter tomten sin full av avlinger og de behagelige omgivelseslydene fra lydsporet, fullt av milde temaer som minner om Minecraft. Musikk som vi selvfølgelig kan dempe for å unngå å miste fokus på oppgavene våre utenfor spillet, selv om det må sies at den genererer en hvit støy som hjelper oss med å komme inn i den stille opplevelsen. Det er også verdt å nevne at minispillet er lokalisert til ti språk.

Du kan til og med tilbringe en god stund uten å ta hensyn til spillet mens det kjører i bakgrunnen, ettersom det bruker svært lite av PC-ens ressurser. Og når du følger med på spillet, varer "øktene" bare noen få minutter. Det er som de nettleserspillene som ble så populære på Facebook for mange år siden, men her er det ingen mikrobetalinger eller vegger som påvirker fremdriften din i spillet.

Denne kjekke tittelen tjener sitt formål som nettopp et spill, uavhengig av sin enkelhet (noe jeg alltid legger vekt på når jeg gir det en poengsum), og det er egentlig ikke så mye annet det har å by på som spillere kan savne, bortsett fra kanskje noen funksjoner som øker vanskelighetsgraden eller noen ekstra prestasjoner på Steam for å oppnå visse innhøstingsmål. Rusty's Retirement har vært en hyggelig følgesvenn å jobbe med i disse dager, og vil helt sikkert lyse opp dagene til mange spillere som må gå rundt i livets gjøremål mens de vanner små åkre og dyrker gården sin.

Rusty's Retirement er enkelt, morsomt og fornøyelig og kommer til Steam 26. april. Hvis du er på utkikk etter en mer arbeidsvennlig erstatning for Stardew Valley, kan dette være akkurat det rolige stedet du trenger.