Rusty's Retirementdet multitaskende gårdsspillet, lanseres på Steam 26. april.

Du har sikkert mer enn én gang sittet foran datamaskinen og hatt lyst til å sjekke avlingene dine i Stardew Valley eller noe sånt. OK, vi får det hele tiden, men Mister Morris Games mener at det går an å kombinere kontorarbeid eller å sitte ved datamaskinen med et gårdsspill, og derfor har han laget Rusty's Retirement.

Rusty's Retirement er designet for å spilles mens du gjør andre ting ved skrivebordet, for eksempel sjekker e-post, ser på YouTube-videoer eller skriver i tekstbehandleren. Den legger seg nederst på skjermen uten å forstyrre noe som helst - en uimotståelig kombinasjon. Og siden den ble annonsert i november i fjor har den ligget stille på radaren, helt til den nå melder sin ankomst. Rusty's Retirement kommer til Steam 26. april, og den har en flott lanseringstrailer som viser hvordan den fungerer. Se den nedenfor.