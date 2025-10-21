Rutinekveld i Champions League: 43 mål scoret på tirsdag
PSV knuste Napoli 6-2, Arsenal straffet Atleti 4-0, PSG knuste Leverkusen 7-2... det er ingen nåde i Champions League.
Tirsdag har vært en kveld med utklassinger i Champions League. Med unntak av Kairat mot Pafos på ettermiddagen, som endte 0-0, har resten av kampene blitt avgjort med to mål eller mer, og det startet med 6-1 fra Barcelona til Olympiakos på ettermiddagen.
Det største resultatet var Paris Saint-Germain mot Leverkusen, der de franske mesterne knuste det lokale laget med 7-2 i en 10 mot 10-kamp, der begge lagene fikk spillere utvist i løpet av fire minutter.
Newcastle scoret tre ganger mot Benfica, Inter Milan, Arsenal og Borussia Dortmund scoret fire ganger mot Union Saint-Gulloise, Atlético de Madrid og København, mens PSV Eindhoven slo Napoli, det tredje beste laget i Serie A, med 6-2. Til sammenligning ser Manchester Citys seier mot Villarreal, 2-0, nesten "ydmyk" ut.
Det er tydelig at Champions League-formatet med ligafasen fungerer, i hvert fall hvis du er ute etter spetakkel og mål. Hvert eneste mål teller i det tette løpet i ligaen. Vi får se i morgen om de kommer i nærheten av de 43 målene som er scoret på ni kamper i dag.
Champions League-resultater for tirsdag 21. oktober
- Barcelona 6-1 Olympiakos
- Kairat 0-0 - Pafos
- Newcastle 3-0 Benfica
- PSV 6-2 Napoli
- Leverkusen 2-7 PSG
- Union Saint-Gilloise 0-4 Inter
- København 2-4 Dortmund
- Villarreal 0-2 Manchester City
- Arsenal 4-0 Atlético de Madrid
Champions League-kamper onsdag 22. oktober
- Athletic Club mot Qarabag: 18:45 CET
- Galatasaray mot Bodo/Glimt: 18:45 CET
- Chelsea mot Ajax: 21:00 CET
- Real Madrid mot Juventus: 21:00 CET
- Sporting mot Marseille: 21:00 CET
- Monaco mot Tottenham: 21:00 CET
- Atalanta mot Slavia Praha: 21:00 CET
- Eintracht Frankfurt mot Liverpool: 21:00 CET
- Bayern mot Club Brugge: 21:00 CET