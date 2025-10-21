Rutinekveld i Champions League: 43 mål scoret på tirsdag

HQ

Tirsdag har vært en kveld med utklassinger i Champions League. Med unntak av Kairat mot Pafos på ettermiddagen, som endte 0-0, har resten av kampene blitt avgjort med to mål eller mer, og det startet med 6-1 fra Barcelona til Olympiakos på ettermiddagen.

Det største resultatet var Paris Saint-Germain mot Leverkusen, der de franske mesterne knuste det lokale laget med 7-2 i en 10 mot 10-kamp, der begge lagene fikk spillere utvist i løpet av fire minutter.

Newcastle scoret tre ganger mot Benfica, Inter Milan, Arsenal og Borussia Dortmund scoret fire ganger mot Union Saint-Gulloise, Atlético de Madrid og København, mens PSV Eindhoven slo Napoli, det tredje beste laget i Serie A, med 6-2. Til sammenligning ser Manchester Citys seier mot Villarreal, 2-0, nesten "ydmyk" ut.

Det er tydelig at Champions League-formatet med ligafasen fungerer, i hvert fall hvis du er ute etter spetakkel og mål. Hvert eneste mål teller i det tette løpet i ligaen. Vi får se i morgen om de kommer i nærheten av de 43 målene som er scoret på ni kamper i dag.

Champions League-resultater for tirsdag 21. oktober



Barcelona 6-1 Olympiakos



Kairat 0-0 - Pafos



Newcastle 3-0 Benfica



PSV 6-2 Napoli



Leverkusen 2-7 PSG



Union Saint-Gilloise 0-4 Inter



København 2-4 Dortmund



Villarreal 0-2 Manchester City



Arsenal 4-0 Atlético de Madrid



Champions League-kamper onsdag 22. oktober



Athletic Club mot Qarabag: 18:45 CET



Galatasaray mot Bodo/Glimt: 18:45 CET



Chelsea mot Ajax: 21:00 CET



Real Madrid mot Juventus: 21:00 CET



Sporting mot Marseille: 21:00 CET



Monaco mot Tottenham: 21:00 CET



Atalanta mot Slavia Praha: 21:00 CET



Eintracht Frankfurt mot Liverpool: 21:00 CET



Bayern mot Club Brugge: 21:00 CET

