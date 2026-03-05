Rutte sier artikkel 5 ikke er på bordet etter at NATO skjøt ned missil på vei mot Tyrkia

HQ

NATOs generalsekretær Mark Rutte har sagt at alliansen for øyeblikket ikke ser noe behov for å påberope seg NATOs kollektive forsvarsklausul etter at luftforsvaret fanget opp et ballistisk missil på vei mot Tyrkia.

Tyrkiske myndigheter rapporterte at NATOs luftforsvar ødela missilet da det nærmet seg tyrkisk luftrom, noe som markerer første gang alliansen har blitt direkte trukket inn i den eskalerende konflikten som involverer Iran.

"Ingen snakker om artikkel 5," sa Rutte, med henvisning til artikkel 5 i den nordatlantiske pakten, som sier at et angrep på ett NATO-medlem anses som et angrep på alle. I stedet understreket han at hendelsen demonstrerer alliansens beredskap og årvåkenhet.

Irans væpnede styrker benektet å ha avfyrt raketter mot Tyrkia, og sa at landet respekterer suvereniteten til det de beskrev som en "vennligsinnet" nasjon...