NATOs generalsekretær Mark Rutte har rost USAs president Donald Trump for å oppfordre europeiske allierte til å øke forsvarsutgiftene, samtidig som han unngår direkte kritikk av Trumps kontroversielle uttalelser om Grønland.

Under et besøk i Kroatia sa Rutte at Trumps press på NATO-medlemmene hadde gitt konkrete resultater, inkludert fjorårets avtale på toppmøtet i Haag om å øke forsvarsutgiftene til 5 % av BNP.

Rutte forsvarte sin gjentatte offentlige hyllest av Trump med at den var basert på resultater snarere enn personlig lojalitet. Han sa at Europa ikke ville ha nådd høyere utgiftsforpliktelser uten Trumps innflytelse.

Mark Rutte // Shutterstock

På direkte spørsmål om Trumps retorikk om Grønland avviste Rutte å kommentere, og understreket i stedet NATOs bredere fokus på å styrke samarbeidet i Arktis og nordområdene, der sikkerhetsbekymringene øker i takt med økt russisk og kinesisk aktivitet.

Han la til at Danmark allerede var i ferd med å øke forsvarsinvesteringene, inkludert kapasiteter knyttet til å beskytte Grønland, og sa at NATOs prioritet fortsatt er kollektiv sikkerhet mot fiendtlige aktører. Her er de nøyaktige ordene Mark Rutte sa i dag.

NATOs generalsekretær Mark Rutte:

"Så når jeg roser noen, er det basert på fakta, og jeg mener at faktaene er der."

"Dere har sett noen kunngjøringer fra britene og tyskerne i dag, og vi arbeider nå sammen for å se hvordan vi i utgangspunktet kan komme sammen som en allianse, inkludert våre syv medlemmer, allierte som grenser til nordområdene, til Arktis, for å samarbeide om å bygge det neste steget, som er avgjørende."

"Så vi jobber virkelig sammen her. Og min eneste bekymring er hvordan vi skal holde oss trygge, mot russerne, mot enhver annen motstander, se bare på hva Kina gjør med å bygge opp sine egne væpnede styrker, men også mot nordkoreanere og andre som kanskje vil oss vondt eller ikke vil oss vel. Derfor er det min rolle, og jeg tror vi vil komme dit."