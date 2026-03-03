Rutte støtter amerikansk-israelske angrep på Iran, men utelukker NATO-rolle

HQ

NATOs generalsekretær Mark Rutte har hyllet USAs og Israels militære aksjon mot Iran mandag, og sier at angrepene svekker Teherans evne til å skaffe seg atomvåpen og utvide sitt ballistiske missilprogram. I en tale i Brussel beskrev Rutte den felles kampanjen som "really important" for å begrense Irans militære kapasitet.

Han gjorde det imidlertid klart at NATO som allianse ikke ville ta del i konflikten. Som han uttalte: "Det er veldig viktig det USA gjør her, sammen med Israel, fordi det tar ut, degraderer Irans kapasitet til å få tak i kjernefysisk kapasitet, ballistisk missilkapasitet."

"Det er absolutt ingen planer om at NATO skal bli dratt inn i dette eller bli en del av det, annet enn at individuelle allierte gjør det de kan for å muliggjøre det amerikanerne gjør sammen med Israel," la han til.