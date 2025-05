Ruud Gullits EA Sports FC-esportsorganisasjon har blitt kjøpt opp av Team Liquid

HQ

Hvis du er fotballfan, vil du være godt klar over navnet Ruud Gullit. Den nederlandske angriperen var en av de beste i verden på 80- og 90-tallet, og klarte til og med å få en Ballon D'Or for sin innsats i 1987. Siden den gang har Gullit også blitt involvert i EA Sports FC esports, og grunnla en organisasjon kalt Team Gullit, som har konkurrert i flere FIFAe -arrangementer opp gjennom årene. Dette kommer ikke til å endre seg i fremtiden, men det kommer til å se litt annerledes ut...

Gullit har kunngjort at et oppkjøp er fullført som vil se Team Gullit bli snappet opp av Team Liquid, og nå medeier av den massive nordamerikanske organisasjonen. Dette ble bekreftet i et innlegg på X, der det ble nevnt at Team Gullit vil fortsette å operere og bli sett på som det er, bortsett fra nå i partnerskap med Team Liquid, noe som sikrer at begge er i stand til å konkurrere på Esports World Cup om sommeren og i andre arrangementer resten av 2024.

Vi har sett at organisasjoner slår seg sammen for å sikre at de har best mulig sjanse til å lykkes i den ekspansive Esports World Cup Club Cup, for så å gå hver til sitt etterpå. Om dette vil skje for Team Liquid og Team Gullit gjenstår å se.