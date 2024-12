Ruud van Nistelrooy starter på høyrefoten i Leicester, mens Julen Lopetegui er på gyngende grunn

HQ

Ruud van Nistelrooy har hatt en hektisk høst: Han ble midlertidig manager i Manchester United etter at Erik Ten Hag fikk sparken, og deretter sparket fra klubben han hadde begynt i som assisterende manager bare noen måneder tidligere da Ruben Amorim og hans team tok over, til tross for at han ønsket å bli i United.

Et annet Premier League-lag sto for øvrig uten trener da Steve Cooper fikk sparken fra Leicester etter bare femten kamper.

Det tok ikke lang tid før Leicester ringte den nederlandske manageren, og debuten hans har vært positiv: Leicester får en sårt tiltrengt seier mot West Ham, 3-1, med mål av Jamie Vardy, Bilal El Khannouss og Patson Daka.

Begge lagene ligger på henholdsvis 15. og 14. plass og unngår nedrykksplassene, men for Leicester, Premier League-vinner i 2026 og FA Cup-vinner i 2021, er forventningene høyere.

Spesielt etter en kamp som gårsdagens, der West Ham fortjente seieren, etter 31 skudd, sammenlignet med 8 skudd av Leicester, inkludert to annullerte mål.

"Jeg tror vi gjorde det ved å være veldig effektive med sjansene våre, ved å ha mye sult og samhold utenfor ballen og kampånd. Det fikk oss gjennom kampen. West Ham skapte mye, hadde mange flere sjanser og forsøk, men vi hadde en god ånd, så det var et godt supplement til spillerne, sier Van Nistelrooy.

Selv uten mye (eller ingen) tid til å tilpasse seg, starter Ruud van Nistelrooy på høyre fot i Leicester, mens den tidligere Real Madrid- og Sevilla-treneren Julen Lopetegui er på randen av å få sparken fra West Ham...