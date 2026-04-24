RV There Yet lanseres på Xbox i mai

Et av de mest interessante indieprosjektene på markedet akkurat nå er bestselgeren RV There Yet, som solgte 2,5 millioner eksemplarer på Steam på bare litt over en uke på slutten av fjoråret. Nå får også konsollspillere muligheten til å dra på bobilferie, ettersom den svenske utvikleren Nuggets Entertainment har kunngjort at spillet også vil bli utgitt på Xbox.

Vi har ingen utgivelsesdato ennå, men Xbox-traileren nedenfor avslører at vi ikke trenger å vente lenge, ettersom spillet skal lanseres så tidlig som i mai. Og det blir enda bedre: det vil også bli inkludert i Game Pass med en gang.

RV There Yet ble utgitt på PC i oktober i fjor og tilbyr en bobilferie for opptil fire personer, og på Steam er premisset beskrevet som følger :

"Du og kompisene dine er på vei hjem fra en avslappende ferie, men blir tvunget til å ta en alternativ rute. Få bobilen din gjennom baklandet og finn avkjørselen til Route 65.

Ikke alle som kjører inn i Mabutts Valley kommer seg ut i live. Så sørg for å ha en jevn strøm av burgere, motgift og klassikeren: EpiPens."