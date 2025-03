Rwanda krever 63 millioner dollar av Storbritannia for skrinlagt asylavtale

HQ

Rwanda har henvendt seg til Storbritannia og krever 50 millioner pund (ca. 63 millioner dollar) i erstatning etter at Storbritannia har skrinlagt en kontroversiell asylavtale som ville ha ført til at den afrikanske nasjonen skulle være vertskap for migranter som hadde kommet ulovlig til Storbritannia, ifølge kilder (via Reuters).

Kravet kommer etter en periode med anstrengte relasjoner, etter at Storbritannia nylig stanset deler av den bilaterale bistanden til Rwanda med henvisning til landets involvering i den pågående konflikten i nabolandet Kongo. Dette grepet kommer etter at Storbritannias statsminister Keir Starmer forlot planen som ble lagt av den forrige regjeringen, og som allerede hadde kostet de britiske skattebetalerne nesten 700 millioner pund.

Rwandas regjering insisterer på at betalingen er avgjørende på grunn av avbruddet i avtalen, men de anklager også Storbritannia for å bryte tilliten og innføre straffetiltak. Foreløpig gjenstår det å se hvordan situasjonen mellom de to landene vil utvikle seg.