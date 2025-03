Rwanda og Belgia bestemmer seg for å utvise diplomater fra hverandres land

HQ

Rwanda og Belgia har havnet i en diplomatisk krise og har utvist hverandres diplomater i en voksende konflikt knyttet til den pågående konflikten i den østlige delen av Den demokratiske republikken Kongo (via Reuters).

Den rwandiske regjeringen, som anklager Belgia for å spre falske fortellinger for å skape et uberettiget negativt bilde av landet, kunngjorde at de ville bryte de diplomatiske båndene, og ga belgiske diplomater bare 48 timer på seg til å forlate landet.

Belgias utenriksminister Maxime Prevot reagerte raskt og fordømte handlingen, og beskrev den som uforholdsmessig og som et uttrykk for at Rwanda nektet å gå inn i en meningsfull dialog.

Spenningene mellom de to nasjonene har sitt utspring i langvarige beskyldninger om at Rwanda har støttet M23-opprørerne i Kongos ustabile østlige del, en konflikt som har vakt økende internasjonal bekymring.

Samtidig som afrikanske ledere presser på for fred, understreker utvisningen av diplomater den stadig dypere kløften mellom disse to landene. Foreløpig gjenstår det å se hvordan denne siste opptrappingen vil påvirke arbeidet med å mekle for fred i regionen.