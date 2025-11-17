Ryan Coogler bekrefter at Black Panther 3 er hans neste film

Ryan Coogler setter seg snart tilbake i regissørsetet for å vende tilbake til Marvel Cinematic Universe. Mannen bak Black Panther og Black Panther: Wakanda Forever - pluss med produsentkreditter på en rekke nyere ideer som Ironheart og Eyes of Wakanda - er snart tilbake for den tredje filmen i denne såkalte filmtrilogien.

HQ

Under et Sinners -panel på Deadlines Contenders Film: Los Angeles -show avslørte Coogler at Black Panther 3, den som angivelig vil inneholde Denzel Washington i en eller annen form, vil være hans "neste film".

I sin helhet forklarte Coogler: "Hvis det var noen andre enn deg, ville jeg sagt: 'Jeg kan verken bekrefte eller avkrefte. Men vi jobber hardt med det... Ja, det er den neste filmen."

Når det gjelder premieredatoen, sies det at Black Panther 3 kommer i 2028, men ingen fast informasjon på denne fronten er bekreftet ennå. Det vi vet er at Letitia Wright vil være tilbake som Shuri/Black Panther (Chadwick Bosemans etterfølger) i Avengers: Doomsday i desember 2026, for hennes neste opptreden som karakteren. Og for mer på Black Panther, vil karakteren vises i Marvel 1943: Rise of Hydra, som nylig ble forsinket til 2026.