Ryan Coogler deler merkelig innflytelse for ny film Sinners

Ryan Coogler er ikke bare en anerkjent Hollywood-regissør, han er også en stor fan av alt som har med animasjon å gjøre. Filmer, TV-serier og mer har påvirket hans egne prosjekter, og han avslørte at inspirasjonen bak hans nyeste film, Sinners, kommer fra en ganske så uventet kilde.

I en samtale med YouTuber Straw Hat Goofy avslørte Coogler at Puss in Boots: The Last Wish fungerte som en inspirasjon for Sinners. Spesielt skurken i filmen, Døden, og hans stikkende øyne er å finne på vampyrene i actionskrekkfilmen.

Dødens væremåte er også noe Coogler har brukt for å få vampyrene til å skille seg ut og bli mer skremmende. Det ser ut til å ha gitt resultater, for Sinners har imponert kritikerne siden lanseringen, og kanskje flere filmskapere burde ta en titt på animasjonsfilmen for å finne litt ekstra inspirasjon.