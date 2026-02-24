Ryan Cooglers X-Files-reboot avslører nye plottdetaljer, stjerne og pilotordre

Ryan Cooglers etterlengtede X-Files-reboot har tatt et stort sprang fremover. Coogler ble først avslørt i 2023, og har jobbet hardt med andre prosjekter siden han tok på seg seriens første reboot noensinne, men nå er det offisielt, ettersom en pilot er bestilt av Hulu.

Ifølge Variety vil Coogler skrive, regissere og produsere piloten under sitt Proximity Media-produserende banner. Danielle Deadwyler, best kjent for sitt arbeid med The Harder They Fall, Till, Carry-On og en kort opptreden i The Bear, er den første stjernen som er bekreftet for serien. I likhet med den originale X-Files følger Cooglers reboot to FBI-agenter, men den andre hovedrollen er ennå ikke besatt.

Showets offisielle logline gir oss litt mer innsikt, og lyder som følger: "To høyt dekorerte, men vidt forskjellige FBI-agenter danner et usannsynlig bånd når de blir tildelt en lenge lukket divisjon som er viet til saker som involverer uforklarlige fenomener."

Det er ennå ikke sagt noe om en potensiell lanseringsdato, men vi håper at produksjonen kan begynne snart og føre til en sterk første sesong. The X-Files har ikke vært på skjermene våre siden 2018, så fansen vil være ivrige etter å se den tilbake.