Ryan Gosling anerkjenner endelig "han er bokstavelig talt meg"-memet

I lang tid i fjor og i begynnelsen av dette året la folk ut klipp av Ryan Gosling og karakterene han spiller i filmer og sa at han "bokstavelig talt" var dem. Enten det var Gosling som dukket klossete opp foran kamera og så trakk seg unna, eller om han var den kjekke karisma-maskinen han vanligvis er, ble fansen tiltrukket av hans tilstedeværelse og aura.

Gosling har blitt utsatt for meme før, men på Comic-Con denne helgen virker det som om han endelig har forstått det. En fan ropte at Gosling forstår dem, hvorpå han svarte "du er bokstavelig talt meg!"

Fra Blade Runner til Drive til The Place Beyond the Pines, Goslings filmografi brukes fortsatt i memes i dag, selv om den dukker opp sjeldnere enn den gjorde for en stund siden. Men siden Gosling fortsatt er en av Hollywoods beste menn, er vi sikre på at han alltid vil finne en måte å snike seg inn i hjertene våre igjen. Han er tross alt bokstavelig talt oss.

