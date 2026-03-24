Ryan Gosling: "Det er ikke publikums jobb å redde kinoene"

Kinoene er ikke hva de en gang var, og publikum ser ut til å bli mer og mer uengasjerte og desillusjonerte - men hvorfor? Den vanligste unnskyldningen fra Hollywood de siste årene har vært at markedet har endret seg, at strømming har ødelagt kinokulturen, og at mange rett og slett er for late og foretrekker å bli hjemme på sofaen. Men ifølge Ryan Gosling er alt dette bare tull - en dårlig unnskyldning.

I stedet mener skuespilleren at det er bransjens egen feil. Det burde ikke være publikums ansvar å holde kinoene i live, og Hollywood må rett og slett gi folk en god grunn til å gå ut og betale. Under en visning av Project Hail Mary stilte han seg opp foran publikum og sa :

"For seks år siden fikk jeg manuskriptet. Det mest ambisiøse jeg noen gang skulle lage, det virket umulig. Det var for bra til ikke å gi det en sjanse. Seks år senere gjorde vi det. Nå er vi alle tilbake på kino. Det er ikke din jobb å holde dem åpne, det er vår jobb å lage ting som gjør det verdt å komme ut."

Brutalt rett frem, og tallene fra åpningshelgen til Project Hail Mary støtter også opp om påstanden hans. Kort sagt: Hvis filmen føles som en "må-se"-opplevelse, vil publikum strømme til kinoene. Problemet oppstår først når filmene som vises føles generiske og slitne.

Er du enig med Gosling?