Ryan Gosling må redde verden i Project Hail Mary

Når vi tenker på apokalyptiske filmer, er det vanligvis jorden som går under eller trues, slik at menneskeheten må kjempe for å finne en løsning. Dette inkluderer prosjekter som Armageddon eller Don't Look Up, men i nær fremtid vil vi stå overfor et problem som aldri før, ettersom solen vår er døende, men det er også alle andre soler i nærheten, slik at alle unntatt én stjerne er en levedyktig vert. Så hvordan kommer vi dit og sikrer menneskehetens overlevelse? Løsningen er naturligvis å finne den eneste mannen for jobben, en ukvalifisert naturfaglærer spilt av Ryan Gosling.

Jepp, det er i bunn og grunn premisset for Project Hail Mary, den nyeste filmen fra Amazon MGM Studios. Den handler om en naturfaglærer som blir sendt ut i stjernene for å studere en fjern stjerne og finne ut om den har potensial til å være vertskap for menneskelig liv, en hendelse der Goslings naturfaglærer møter to uventede problemer underveis; både en trussel fra romvesener og et hukommelsestap også.

Det fulle sammendraget forklarer: "Vitenskapslæreren Ryland Grace (Ryan Gosling) våkner opp på et romskip lysår hjemmefra uten å huske hvem han er eller hvordan han kom dit. Etter hvert som hukommelsen vender tilbake, begynner han å avdekke oppdraget sitt: å løse gåten om det mystiske stoffet som får solen til å dø ut. Han må bruke sine vitenskapelige kunnskaper og uortodokse ideer for å redde alt på jorden fra utryddelse ... men et uventet vennskap betyr at han kanskje ikke trenger å gjøre det alene."

Når det gjelder når Project Hail Mary har premiere, vil filmen ha kinopremiere 20. mars 2026, og i hovedrollene finner vi også Sandra Hüller, Lionel Boyce, Ken Leung og Milana Vayntrub. Den er basert på Andy Weirs roman, er regissert av Phil Lord og Christopher Miller, og du kan se traileren for filmen nedenfor.