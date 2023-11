Ryan Gosling spiller hovedrollen som stuntmann i The Fall Guy

Hvis du har ønsket deg mer Ryan Gosling i livet ditt helt siden han stjal showet i Greta Gerwigs Barbie i sommer, har vi gode nyheter til deg, for han spiller nemlig hovedrollen i den neste filmen fra regissør David Leitch.

I filmen, som har fått navnet The Fall Guy, spiller Gosling hovedrollen som en tidligere pensjonert stuntmann som vender tilbake til jobben for å spille i en film regissert av ekskjæresten Emily Blunt. Like etter at innspillingen har startet, forsvinner filmens hovedrolleinnehaver (spilt av Aaron Taylor-Johnson), og studioledelsen gir Goslings stuntmann i oppdrag å finne ham og bringe ham tilbake til filmsettet, men dette fører naturligvis til at han blir viklet inn i et mye farligere og mer bisart komplott, der han tilsynelatende blir satt opp for å bli The Fall Guy for en forbrytelse han ikke har begått.

Filmen kommer på kino 1. mars 2024, og i den forbindelse er det nå lansert en trailer for The Fall Guy, som du finner nedenfor.